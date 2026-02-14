Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani Ve Sdg Lideri Abdi, Münih'te Abd Kongresi Üyeleriyle Görüştü

Güncelleme:
Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığındaki Suriye heyeti, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'li senatörlerle görüşerek Suriye'deki gelişmeleri ve bölgenin güvenliğini ele aldı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığındaki Suriye heyeti, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Kongresi'nden bazı üyelerle bir araya geldi. Görüşmelere, SDG Lideri Mazlum Abdi ve PYD yetkilisi İlham Ahmed de katıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmeye ABD'li Senatör Jeanne Shaheen başkanlık etti. Toplantıda Suriye'deki ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye heyeti, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Sayın Esad Hasan Şeybani başkanlığında, ABD Kongresi'nden bazı üyelerle, Senatör Jeanne Shaheen'in başkanlığında, Münih Güvenlik Konferansı çalışmaları kapsamında bir araya geldi."

Toplantı sırasında Suriye ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca güvenlik ve istikrarı sağlayacak siyasi sürecin desteklenmesi konusu da görüşüldü."

Görüşmeye ilişkin bakanlık tarafından paylaşılan fotoğraflarda görüşmelere, SDG Lideri Mazlum Abdi ve PYD yetkilisi İlham Ahmed de katıldığı görüldü.

Kaynak: ANKA / Güncel
