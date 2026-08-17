Şam-Moskova Uçuşları Yeniden Başladı
ŞAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'nda Şam ile Moskova arasında direkt uçuşların yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni, 16 Ağustos 2026.
ŞAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Suriye'nin Şam Uluslararası Havalimanı'nda Şam ile Moskova arasında direkt uçuşların yeniden başlaması dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni, 16 Ağustos 2026.
Suriye Havayolları, Şam ile Rusya'nın başkenti Moskova arasındaki tarifeli direkt uçuşları 18 ayı aşkın aranın ardından pazar günü yeniden başlattı. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua