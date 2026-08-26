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Lazkiye'de Suriye uçakları eğitim uçuşu yaptı

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Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait iki Su-22 tipi savaş uçağı Lazkiye semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Uçaklar, kısa süreli uçuşun ardından üslerine döndü. Bu gelişme, Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in hava üslerine düzenlediği saldırıların ardından yaşandı.

Suriye Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı Lazkiye ilinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye Hava Kuvvetlerine ait Su-22 tipi iki savaş uçağı Lazkiye semalarında görüldü.

Eğitim amaçlı havalandığı öğrenilen savaş uçakları, bir süre sonra kalktıkları üslerine döndü.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, ülkenin askeri hava üslerine, pistlere ve savaş uçaklarının bulunduğu hangarlara çok sayıda saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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