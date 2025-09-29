Suriye Halk Meclisi Seçim Kampanyası Başladı

Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi, ülke genelindeki belirlenen illerde Halk Meclisi üyeliği için aday listesini yayımlayarak seçim kampanyasının başladığını duyurdu.

Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, ülke genelinde 50 seçim bölgesinde Halk Meclisi üyeliği için adaylık başvuru sürecinin dün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

Yayımlanan listede toplam aday sayısının 1578 olduğunu belirten Ahmed, kadın adayların oranının yüzde 14 olduğunu ve bu oranın iller arasında farklılık gösterdiğini kaydetti.

Ahmed, seçim kampanya sürecinin bugün itibarıyla başladığını ve 3 Ekim'de sona ereceği bilgisini paylaştı.

Seçim, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla 5 Ekim'de yapılacak

Ahmed, oy verme işleminin 5 Ekim Pazar günü saat 09.00'da başlayacağını, 16.00'dan itibaren da oy sayımına geçileceğini belirtti.

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi nedeniyle halk meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla yapılıyor.

2011 nüfus verilerine göre, illeri temsil edecek toplam 210 milletvekili adayından 140'ının alt komisyonlar tarafından seçilmesi planlanırken, kalan milletvekilleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.