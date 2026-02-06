Suriye güçleri, Suveyda'da Durzi lider Hecri'ye bağlı yasa dışı grupların saldırılarına karşılık verdi

Suriye güvenlik güçlerinin, Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı grupların Suveyda bölgesinde havan toplarıyla düzenledikleri saldırılara karşılık verdiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Suveyde bölgesindeki yasa dışı silahlı grupların el-Mezraa beldesini havan toplarıyla hedef aldığı belirtildi.

Söz konusu saldırılarda vatandaşlara ait bazı evlerin isabet aldığı aktarılan haberde, "İç Güvenlik Güçleri de ateş açılan yerlere yönelik karşı saldırılar başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Suveyda bölgesinde, zaman zaman Suriye güçleri ile İsrail destekli Hecri'ye bağlı yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Temmuz 2025'te yine Suriye güçleri ile Hecri'ye bağlı gruplar arasında bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmış, bu çatışmalarda, İsrail, "dürzileri koruma bahanesiyle" Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlemişti.