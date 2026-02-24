Suriye güvenlik güçleri Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a bağlı hücreyi çökertti
Suriye güvenlik güçleri, Rakka ilinde DEAŞ'a bağlı iç güvenlik güçlerini hedef alan bir terör hücresini etkisiz hale getirdi. Örgütün son saldırı çağrısının ardından düzenlenen operasyon sonucunda, saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Suriye güvenlik güçleri, Rakka ilinde iç güvenlik güçlerini hedef alan terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rakka'nın batısında faaliyet gösteren ve iç güvenlik güçlerini hedef aldığı belirtilen DEAŞ hücresine operasyon düzenlendi.
Söz konusu terör hücresi etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü DEAŞ'ın 21 Şubat'ta Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırı çağrısında bulunmasının ardından son dört günde düzenlenen saldırılarda 7'si asker ve iç güvenlik gücü olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetmişti.