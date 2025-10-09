Haberler

Suriye, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasından memnun

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Basın Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Gazze'ye yönelik saldırıların durmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Danışman Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'yi "insanlığın geriye kalanını ifşa eden bir hikaye" olarak nitelendiren Zeydan, "Gazze'ye yapılan saldırıların durmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Allah'tan şehitlerin şehadetini kabul etmesini, yaralılara şifa vermesini ve onlara sadece barış ve istikrar dolu günler nasip etmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
