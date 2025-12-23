Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları Moskova'ya ulaştı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Dışişleri Bakanlığının Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre Şeybani ile Ebu Kasra'ya Genel İstihbarat Kurumundan üst düzey yetkililer de eşlik ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Savunma ve Genel İstihbarat Kurumu Başkanı, 15 Ekim 2025'te başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.