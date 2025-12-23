Haberler

Suriye Dışişleri ve Savunma Bakanları Moskova'ya ulaştı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Rusya'nın başkenti Moskova'da resmi temaslarda bulunmak üzere gidiyor. Aynı zamanda Genel İstihbarat Kurumundan üst düzey yetkililer de onlara eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanlığının Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre Şeybani ile Ebu Kasra'ya Genel İstihbarat Kurumundan üst düzey yetkililer de eşlik ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Savunma ve Genel İstihbarat Kurumu Başkanı, 15 Ekim 2025'te başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
