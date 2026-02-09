Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısı çerçevesinde Suriye dosyası ve bölgesel konuları ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şeybani ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack arasındaki görüşme, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu siyasi direktörler toplantısı kapsamında gerçekleştirildi.

İkili, Suriye dosyasına ilişkin güncel gelişmeleri ve bölgesel konuları ele aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
