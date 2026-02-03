Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Kürt Ulusal Konseyi Heyetini Şam'da Kabul Etti

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Muhammed İsmail başkanlığındaki heyeti Şam'da kabul etti. Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Kürt vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının önemi vurgulandı.

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail başkanlığındaki heyeti Şam'da kabul etti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Muhammed İsmail başkanlığındaki heyeti Şam'da kabul etti.

Görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemi vurgulandı. Şeybani, ülkede yaşayan Kürt vatandaşların haklarının güvence altına alınmasının eşit vatandaşlık ilkesini güçlendireceğini belirterek, bunun Suriye'nin birliği çerçevesinde kültürel ve toplumsal çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kürt Ulusal Konseyi heyeti ise, Kürtlerin haklarına kavuşması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdikleri 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
