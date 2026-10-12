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Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı el-Suud, Deniz Harp Okulu'nu ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud'un Türkiye'de bulunduğunu bildirdi. El-Suud ve heyeti, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud ve beraberindeki heyet, Deniz Harp Okulu Komutanlığı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığında incelemelerde bulunarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi."

Kaynak: AA
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