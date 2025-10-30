Haberler

Suriye'den Türkiye'ye 102. Yıl Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk halkı ve hükümetine tebrik mesajı gönderdi. Açıklamada, iki halk arasındaki tarihi ve insani bağlar vurgulandı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk halkı ve hükümetine tebrik mesajı gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Türk hükümetini ve halkını en içten dilekleriyle tebrik eder." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki halk arasında tarihi, kültürel ve insani bağlara işaret edilerek, savaş yıllarında Türkiye'nin Suriyeli mültecilere gösterdiği dayanışma ve insani tutumun takdirle karşılandığı belirtildi.

Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin, bölgesel istikrar ve refahın sağlanmasına katkıda bulunacağına inanıldığı aktarılan açıklamada, "İki dost halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin güçlenmesini umut ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.