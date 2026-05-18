Suriye, AB'nin İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararından memnun

Suriye yönetimi, AB'nin İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanı Şeybani, karşılıklı saygıya dayalı işbirliği umudunu dile getirdi.

Suriye yönetimi, Avrupa Birliği'nin (AB) İçişleri ve Savunma Bakanlarına yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

AB'nin, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil Suriye hükümetine ait çeşitli kurumlara, uygulanan yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Şeybani, "Halkımıza karşı işlenen suçlara karışanlara yönelik yaptırımların yenilenmesini de takdir ediyoruz."dedi.

Şeybani, "AB ülkeleri ile halkımızın menfaatleri doğrultusunda, karşılıklı saygıya dayanan ve yeniden inşa sürecini destekleyen işbirliklerini güçlendirmeyi umut ediyoruz."ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi, Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejimine uygulanan yaptırımların bir yıl süreyle uzatıldığını, Suriye İçişleri ve Savunma Bakanlıkları da dahil 7 kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını açıklamıştı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başlamıştı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler konulmuştu. Devrik rejimin lideri Beşşar Esed, dönemin bakanları ve bazı kritik makamlardaki isimler de listede yer almıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
