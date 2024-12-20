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Suriye'deki Yermuk Mülteci Kampı'nda Açlık ve Savaşın İzleri

Suriye'deki Yermuk Mülteci Kampı'nda Açlık ve Savaşın İzleri
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Şam'da bulunan Yermuk Mülteci Kampı, 2013'ten beri devam eden abluka ve saldırılar yüzünden harabeye dönmüş durumda. Kamp, açlık ve savaş facejasıyla yüzleşen insanlarla dolu. Yaşanan dram, yıllar süren iç savaşın yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor.

- Suriye'de insanların açlıktan öldüğü mülteci kampı: Yermuk

ŞAM - Şam'da bulunan ve 2013 yılında ablukaya alındıktan sonra uğradığı ağır saldırılar sonucu yerle bir olan Yermuk Mülteci Kampı görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor.

Suriye'nin başkenti başkent Şam'ın merkezinde bulunan "Suriye'deki Filistin" olarak da bilinen mültecilerin yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı, ülkede iç savaşın başlamasının ardından 2013 yılında rejim güçleri tarafından ablukaya alındı. Aylar süren abluka sırasında kamp, varil bombalarıyla yerle bir olurken yüzlerce insan da maruz bırakıldıkları açlık yüzünden hayatını kaybetti. Rejimin düşmesinin ardından büyük insanlık dramlarına sahne olan kamp, havadan görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor. Bölgede yaşayanların büyük çoğunluğu kampı terk ederken, harabeye dönen binalarda kalanlar ise hayata tutunabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

"10 yıldır annemi görmüyordum"

İç savaşın başlamasının ardından anne ve babasını kampta bırakarak muhalif güçlere katılan Mahmoud Albasha, "Savaşın başlamasıyla buradan ayrılarak İdlib'e gittim. 10 yıldır annemi görmüyordum. Burada çok fazla insan öldü. Kamp çok fazla saldırıya uğradı. Yerden bite otları yiyerek hayatta kalmaya çalıştı insanlar. Şartlarımız çok zordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN - Güncel
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