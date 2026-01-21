Trump: Kürtleri seviyorum, ama kendileri için çalıştılar

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Kürtleri seviyorum, onlara çok büyük paralar ödendi. Petrol ve başka imkanlar sağladık. Bunu bizim için yaptıklarından daha çok kendileri için yaptılar" dedi. Trump, basın toplantısını sonlandırmak istediğini ifade ederken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görevdeki birinci yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kürt müttefiklerinin ABD tarafından terk edilmiş hissedip hissetmeyeceği" yönündeki bir soruya Trump, "Kürtleri seviyorum. Ancak şunu anlamalısınız; onlara çok büyük paralar ödendi. Petrol ve başka imkanlar sağladık. Bunu bizim için yaptıklarından daha çok kendileri için yapıyorlardı. Yine de Kürtlerle iyi anlaşıyoruz ve onları korumaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Oraya koro çocuğu koyamazsınız"

Trump, bir gün önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye de değinerek, görüşmede, DEAŞ tutuklularının cezaevlerinde tutulması konusunu ele aldıklarını söyledi. ABD Başkanı, Şara'yı "çok sıkı çalıştığını" belirterek, överken, "Özgeçmişi oldukça sert. Ama oraya bir koro çocuğu koyup da bu işi halletmesini bekleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Trump, yaklaşık iki saat süren basın toplantısını sonlandırmak istediğini ifade ederken, "Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmesi yapacağız" dedi.