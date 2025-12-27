Haberler

Suriye'de devrik rejime bağlı subaylar, yasa dışı yollardan ülkeye girerken yakalandı

Güncelleme:
Suriye'de, Lübnan'dan yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 12 devrik rejim subayı yakalandı. Suriye devlet televizyonu, durumu Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırarak duyurdu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
