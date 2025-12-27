Suriye'de devrik rejime bağlı subaylar, yasa dışı yollardan ülkeye girerken yakalandı
Suriye'de, Lübnan'dan yasadışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 12 devrik rejim subayı yakalandı. Suriye devlet televizyonu, durumu Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırarak duyurdu.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel