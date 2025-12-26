Haberler

Suriye İçişleri Bakanı, Humus'taki camiye yönelik terör saldırısının faillerinin hesap vereceğini söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Humus'taki camiye yönelik terör saldırısının faillerinin adalete teslim edileceğini açıkladı. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Hattab, güvenliği sarsmayı amaçlayan bu tür eylemlere karşı kararlılık vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Humus kentindeki Ali bin Ebi Talib Camisi'ni hedef alan terör saldırısının faillerinin yakalanarak adalete teslim edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Humus'taki terör saldırısının ülkenin güvenliğini ve toplumsal birlikteliğini hedef aldığını belirtti.

Hattab, "Geçen günlerde Şam'da bir kilise, bugün ise Humus'ta bir cami hedef alındı. Amaç güvenliği sarsmak ve ulusal dokuyu parçalamak. Başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hattap, "Bu eylemi gerçekleştiren veya arkasında duran her kim olursa olsun adaletin önüne çıkarılacak." ifadesine yer verdi.

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys de saldırıyı kınayarak, terörün tüm biçimlerine karşı mücadele mesajı verdi.

Veys, "Bu saldırı sadece cana kıymak değil; ibadethanelerin kutsiyetini, toplumsal huzuru ve insani değerleri hedef alan çifte suçtur. Terör kökünden temizlenene kadar hukuk içinde mücadele sürecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ilk bulgular, saldırının cami içine yerleştirilen patlayıcı düzeneklerle gerçekleştirildiğini gösteriyor.

Haziran ayında Şam'ın Duvayle Mahallesi'ndeki bir kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda da 22 kişi hayatını kaybetmişti. O saldırı, Beşşar Esed yönetiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük ölçekli eylem olarak kayda geçmişti.

Suriye'deki yeni yönetim, 2024'ün sonundan bu yana önceki rejim bağlantılı gruplar ve radikal yapılanmalara karşı operasyonların sürdüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti

Akılalmaz olay! Yapay zeka, tam 1,5 milyon lirasından etti
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, gözaltına alındı

Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, ekipler harekete geçti