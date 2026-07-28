Suriye'de DEAŞ'a ait silah depoları ele geçirildi
Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep ve El-Bab kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a ait silah, mühimmat ve patlayıcı madde depolarının ele geçirildiğini duyurdu.
Suriye İç Güvenlik Güçleri, Halep ve El-Bab kentlerinde terör örgütü DEAŞ'a ait silah, mühimmat ve patlayıcı madde depolarının ele geçirildiğini duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA'ya göre güvenlik güçleri Halep ve El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait depolara operasyon düzenledi.
Genel İstihbarat Teşkilatı ile ortak düzenlenen operasyonda söz konusu kentlerindeki terör örgütü DEAŞ'a ait silah, mühimmat ve patlayıcı madde depolarının ele geçirildiği belirtildi.
Kaynak: AA