Suriye'de Şüpheli Araçtan Açılan Ateşle 2 Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Tartus ilinde, şüpheli bir aracı kontrol etmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

???? Suriye'de şüpheli bir araçtan açılan ateş sonucu 2 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Tartus ilinde yol kenarında park halindeki şüpheli bir aracı kontrol etmek isteyen güvenlik güçlerine ateş açıldı.

İç güvenlik devriyesinin şehirde şüpheli bir aracı fark etmesi üzerine araca yaklaşarak inceleme yapmak istediği, bunun üzerine araçta bulunan kişilerin görevlilerin üzerine ateş açıldığı belirtildi.

Olay sonucu 2 güvenlik görevlisinin öldüğü, araçtaki kimliği belirsiz silahlı kişilerin ise bölgeden kaçtığı aktarılırken, saldırganların yakalanması için kimlik ve yer tespiti çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
