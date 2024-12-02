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Suriye'de Silahlı Gruplar Tel Rıfat ve Şehba'nın Kontrolünü Ele Geçirdi

Suriye'de Silahlı Gruplar Tel Rıfat ve Şehba'nın Kontrolünü Ele Geçirdi
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Suriye'nin kuzeyinde silahlı muhalif gruplar, SDG kontrolündeki Tel Rıfat ve Şehba bölgelerini ele geçirirken, bölgeden göç eden sivillerin Rakka kırsalındaki Tabka kentine yöneldiği bildirildi.

(ANKARA) - Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Afrin'in güneyinde bulunan Tel Rıfat ve Şehba'nın kontrolünü ele geçirirken; Afrin ve Şehba'yı terk eden sivillerin Rakka kırsalındaki Tabka kentine doğru göç ettikleri belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki silahlı muhalif gruplardan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Tel Rıfat ve Şehba'nın kontrolünü ele geçirmesinin ardından bölgede hareketlilik sürüyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Şehba bölgesinden göç eden sivilleri taşıyan bir konvoyun, Rakka kırsalındaki Tabka kentine doğru yola çıktığını belirtti. SOHR, dün akşamdan bu yana bekleyen göçmenlerin SDG kontrolündeki Rakka'ya ulaşmak üzere bugün öğleden sonra hareket etmeye başladığını ifade etti.

Halep merkezi yakınlarında SDG kontrolünde yalnızca Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri kalırken, El kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, SDG'nin Halep'te kontrol ettiği bu bölgelerden çekilmesi için sivillerin SDG kontrolündeki Rakka'ya güvenli geçişini sağlamayı teklif etti. SDG'nin bu bölgelerden Münbiç'e çekileceği iddia ediliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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