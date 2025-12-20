Haberler

Suriye, Şam kırsalındaki operasyonda silah ve patlayıcı madde kaçakçılığının engellendiğini bildirdi

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında gerçekleştirilen operasyonda silah ve patlayıcı madde kaçakçılığının engellendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon, Dera ilindeki İç Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında gerçekleştirilen güvenlik operasyonunda silah ve patlayıcı madde kaçakçılığının engellendiğini ve 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şam Kırsalı İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Ahmed ed-Dalati, Suriye resmi haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, operasyona ilişkin bilgi verdi.

Dalati, Dera ilindeki İç Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon içinde Şam kırsalına bağlı Kudsiya bölgesinde güvenlik operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda, Suveyda ilindeki yasa dışı gruplar, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı hücreler adına silah ve patlayıcı madde kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Dalati, operasyonda silah, insansız hava araçları (İHA) ve patlayıcı madde kaçakçılığının engellendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
