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Suriye'de Muhalif Grupların Askeri Sevkiyatı Süreklilik Kazandı

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Afrin'den Halep ve Tel Rıfat'a doğru muhalif grupların askeri sevkiyatları devam ediyor. Heyet Tahrir Şam liderliğindeki gruplar, Esad kontrolündeki Halep'te ilerlemeye devam ederek, hedeflerinin başkent Şam olduğunu belirtiyor. Binlerce kişi, Halep'e doğru göç etmeye devam ediyor.

- Suriye'de muhalif grupların Halep ve Tel Rıfat'a askeri sevkiyatı sürüyor

AFRİN - Suriye'de muhalif grupların Afrin'den Halep'e askeri sevkiyatı gece saatlerinde de devam ediyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam liderliğindeki muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların Esad kontrolündeki Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlamasının ardından Afrin'den Halep ve Tel Rıfat'a doğru askeri sevkiyatı gece saatlerinde de devam ediyor. Afrin'e bağlı Cinderes bölgesinde bulunan muhalif gruplara bağlı askerler, tekbirler eşliğinde çatışmaların sürdüğü bölgeye naklediliyor. Halep'e doğru ilerlediklerini söyleyen muhalif grup askerleri, hedeflerinin başkent Şam olduğunu ifade etti.

Suriye'de başlayan iç savaş sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi ise Halep'e doğru yolcululuklarını sürdürüyor.

Suriye'de Muhalif Grupların Askeri Sevkiyatı Süreklilik Kazandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - Güncel
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