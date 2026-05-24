Suriye'nin Dera ilinde savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin Dera kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. BM raporuna göre Aralık 2024-Nisan 2026 arasında mayın patlamalarında 688 kişi öldü.

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde, Dera'nın doğu kırsalındaki El-Gariyye beldesinde savaş kalıntısı bir mayının patladığı belirtildi.

Haberde, mayın patlaması sonucunda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Ebu Habbe köyünde de 21 Mayıs 2026'da savaş kalıntısı bir mayının patlaması sonucu 4 çocuk ölmüş, 3 çocuk yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Suriye'de Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucunda 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
