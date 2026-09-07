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Suriye’de Maarif Vakfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Suriye’de Maarif Vakfı öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
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Suriye’nin Halep kırsalındaki Azez ilçesinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında eğitimlerini tamamlayan 38 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriye'nin Halep kırsalındaki Azez ilçesinde, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarında eğitimlerini tamamlayan 38 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vakfın Azez ve Çobanbey'deki liselerden mezun olan öğrencileri için hazırlanan törene Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zarife Seçer, Halep Valiliği temsilcileri, Azez İlçe Müdürü, okul yöneticileri, öğretmenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Suriye Ülke Temsilcisi Mehmet Çağatay Tiryaki, "Bu sene 13'ü Çobanbey'den, 25'i de Azez'den olmak üzere toplam 38 öğrencimizin mezuniyet törenini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bölgedeki altyapı ve eğitim olanaklarına değinen Tiryaki, "Türkiye Maarif Vakfı'nın Kuzey Suriye'de Azez Fen ve Teknoloji Lisesi, El-Bab Fen ve Teknoloji Lisesi ile Çobanbey Fen ve Teknoloji Lisesi olmak üzere üç okulu bulunuyor. Ayrıca yeni inşaatı biten ve halihazırda içinde mezuniyet törenimizi icra ettiğimiz iki öğrenci yurdunu da hizmete açmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, Türkiye Maarif Vakfı'nın, Halep, İdlib ve Hama gibi bölgelerde yürüttüğü faaliyetlerle Suriye'deki en önde gelen Türk eğitim kurumlarından biri konumunda bulunduğunu belirtti.

Maarif Vakfı olarak yakında Şam, Halep, Hama ve Humus'ta da eğitim çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Tiryaki, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti devlet büyüklerine ve Suriye hükümetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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