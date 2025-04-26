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Suriye'de Lübnan'dan Gelen Bir Araçta Silahlar Ele Geçirildi

Suriye'de Lübnan'dan Gelen Bir Araçta Silahlar Ele Geçirildi
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Suriye Genel Güvenlik İdaresi, Humus ilinin Kusayr ilçesinde Lübnan'dan gelen bir araçta gizlenmiş çeşitli silahları ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye Genel Güvenlik İdaresi, Humus ilinin Kusayr ilçesinde Lübnan'dan gelen bir araçta gizlenmiş çeşitli silahları ele geçirdi.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Lübnan'dan gelen bir araçta gizlenmiş çeşitli silahlar bulundu.

Olayla bağlantılı kişiler gözaltına alındı.

SANA'nın paylaştığı görsellerde, çok sayıda uzun namlulu silahın yanı sıra, mühimmat, gece görüş dürbünleri ve keskin nişancı tüfekleri gibi çeşitli silahlar ile ekipmanlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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