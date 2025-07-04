Suriye'de Lazkiye Bölgesinde Orman Yangınları Çıkıyor

Suriye'nin Lazkiye ilinin Bayırbucak bölgesinde birden fazla köyde orman yangını çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerine göre, sabah saatlerinde Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesinde Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif, Haffe, Belluran, Salihiyye ve Nsibin köylerinde orman yangını çıktı.

Bölgenin engebeli yapısı, orman içi yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması, su kaynaklarının uzakta bulunması gibi etkenler ile savaş kalıntıları ve mayınların, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Duruma müdahale etmeleri için farklı illerden takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih, ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, yangınların artan rüzgar ve sıcaklıkla birlikte daha geniş alanlara yayıldığını belirtti.

Yangınların kontrol altına alınabilmesi için bölgeye acil takviye ekipler ve müdahale araçları sevk edildiğini belirten Salih, "Yangın söndürme ekipleri; engebeli arazi, orman yollarının yetersizliği, su kaynaklarının uzaklığı ile savaş kalıntıları ve mayınlar gibi ciddi zorluklarla mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak yangınlara anlık müdahale edildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Salih, halkın güvenliğini sağlamak ve orman örtüsünü korumak amacıyla tüm devlet kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını belirtti.

Suriye'nin Lazkiye kırsalında devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülebiliyor.