İsrail ordusu Dera'da protestoculara ateş açtı

Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalındaki El-Cezire kışlasında konuşlu İsrail ordusunun, bölgede protesto gösterisi düzenleyen gençlere ateş açtığı bildirildi.

Suriye resmi haber kanalı El İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusunun bölgede bulunmasını protesto eden gençlere, İsrail askerlerince silahlı müdahale edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün önce Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalında bulunan Abidin köyünü topçu atışları ve helikopterlerden açılan makineli tüfek ateşiyle hedef almıştı.