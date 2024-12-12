Suriye'de İşkence İziyle Bulunan Aktivist Mazen Hamada İçin Cenaze Töreni

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından cesedi, üzerindeki işkence izleriyle bulunan Suriyeli aktivist Mazen Hamada için başkent Şam'da cenaze töreni düzenlendi.

Devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde cesedi bulunan aktivist Hamada'nın cenazesi, Haresta Askeri Hastanesi morgunda ailesi tarafından teşhis edildi.

Vücudunda ağır işkence izleri bulunan Hamada için başkent Şam'da cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, ellerinde "Suriye devrimi bayrağı" taşıyan binlerce kişi katıldı.

Mazen Hamada kimdir?

Suriyeli aktivist Mazen Hamada, 1977'de Deyrizor'da doğdu. Hamada, 2012'de rejim karşıtı protestolara katıldığı için 1,5 yıldan fazla süre hapsedildi.

Esed'in işkence merkezlerinde ağır işkence gören Hamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskısı ve çeşitli diplomatik girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

Hamada, daha sonra Avrupa'ya sığınarak, rejimin suçlarını dünyaya duyurmaya devam etti. 2020'de Esed rejiminin "af ilanı" sözüne güvenerek Suriye'ye dönen Hamada'dan, ülkesine vardığından bu yana haber alınmamıştı.