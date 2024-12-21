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Suriye'de Hayatını Kaybeden Gazeteciler İçin Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi

Suriye'de Hayatını Kaybeden Gazeteciler İçin Basın Açıklamasına Polis Müdahalesi
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Şişhane Meydanı'nda, Suriye'deki olaylar sonucu hayatını kaybeden gazeteciler için yapılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale etti. Çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Suriye'de hayatını kaybeden gazeteciler için Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen bir grup gazeteciye polis müdahale etti. Çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

DİSK Basın-İş'in de aralarında bulunduğu meslek örgütlerinin çağrısıyla Şişhane Meydanı'nda toplanan bir grup gazeteci Suriye'deki gelişmeleri takip ederken hayatını kaybeden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması yapılmasının yasak olduğunu belirterek izin vermeyen polisler, gazetecileri kalkanlarıyla ablukaya aldı. Açıklamayı haberleştirmek için gelen gazetecileri de polis kalkanlarla alandan uzak bir noktaya 'sürdü.'

"Özgür basın susturulamaz" sloganları atan gazetecilere polis müdahale etti. 3'ü DİSK Basın-İş üyesi çok sayıda gazeteci gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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