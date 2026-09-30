Suriye'de Hama'da minibüse yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi

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Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir minibüsün kimliği belirsiz kişilerce hedef alınması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye'nin haberinde, Hama ilinde bir minibüse düzenlenen saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Haberde, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Saldırıda, kaç kişinin öldüğü veya yaralandığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA