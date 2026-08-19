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Suriye'de Gaz Hattı Patlaması: Sabotaj

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Suriye Petrol Şirketi, Cebse Gaz Tesisi'nden sevkiyat yapan boru hattındaki patlamanın sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı. Gaz akışı durdu, onarım çalışmaları başladı ve sorumluların yakalanması için soruşturma yürütülüyor.

Suriye Petrol Şirketi (SPC), Cebse Gaz Tesisi'nden gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında meydana gelen patlamanın ilk incelemelere göre sabotaj kaynaklı olduğunu bildirdi.

SPC'den yapılan açıklamada, Cebse Gaz Tesisi'nden gaz sevkiyatı sağlayan boru hattında dün sabah erken saatlerde patlama yaşandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle boru hattından gaz akışının durduğu ifade edilen açıklamada, patlamanın ardından kuyuların izole edildiği, güvenlik vanalarının kapatıldığı ve bölgenin güvenlik altına alındığı kaydedildi.

Ekiplerin olayın hemen ardından onarım çalışmalarına başladığı ve çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, gaz akışının kesilmesinin bazı elektrik üretim türbinlerine yakıt tedarikini etkilediği, oluşan açığın mevcut alternatiflerle karşılanması için Suriye Elektrik Şirketi ile koordinasyon sağlandığı bildirildi.

Olayda çalışanlar arasında yaralanan olmadığı ifade edilen açıklamada, hattın yeniden hizmete alınmasına kadar çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ilk incelemelere göre patlamanın sabotaj sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği, olayla ilgili soruşturmanın ilgili makamlarla koordineli şekilde sürdürüldüğü ve sorumluların yakalanması için çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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