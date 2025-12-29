Haberler

Suriye'nin Sahil bölgesi ile bazı kesimlerinde dün düzenlenen protestolarda 4 kişi öldü

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen protestolar sırasında 4 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddet eylemlerine dönüşen gösterilerde bazı grupların kamu mallarına saldırdığı belirtildi.

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde dün federasyon talebiyle düzenlenen protestolarda 4 kişinin öldüğü, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Sağlık Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, yer yer şiddet eylemlerine dönüşen dünkü protestolarda yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Haberde, "Eski rejimin kalıntılarının güvenlik güçlerine ve sivillere yaptığı saldırılarda ölü sayısı 4'e, yaralı sayısı ise 108'e yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Devrik Baas rejimine yakınlığıyla da bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal, Humus'ta terör örgütü DEAŞ'ın Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği saldırı sonrası 27 Aralık'ta "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler yapılması çağrısında bulunmuştu.

Gazal'ın çağrısı üzerine 28 Aralık'ta Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde düzenlenen binlerce kişinin katıldığı gösteriler akşam saatlerine kadar sürmüştü.

Suriye İçişleri Bakanlığı, gösteriler sırasında bazı grupların kamu mallarına ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda bulunduğunu, olayların şiddetlenmesi üzerine Suriye ordusunun devreye girdiğini bildirmişti.

Lazkiye Valiliği Medya Ofisi Sorumlusu Nureddin Brimo, dün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protestocuların arasına sızan devrik rejim unsurlarının kamu mallarına büyük zarar verdiğini, çıkan çatışmalarda biri güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
