Suriye’de etkisini gösteren sağanak, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda taşkına neden oldu

Suriye’de etkisini gösteren sağanak, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda taşkına neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Suriye’nin dağlık kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, Suriye'nin dağlık kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.
Suriye'nin dağlık kesimlerinde etkisini gösteren sağanağın ardından yağmur suları, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştı. Sınırda taşkın oluşması nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, gümrük kapısının çevresinde biriken su, güvenli şekilde tahliye edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı