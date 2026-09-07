Suriye'de eski rejim döneminde sivil katliam emri veren emekli tümgeneral yakalandı
Suriye’de, eski rejimin üst düzey askeri yetkililerinden emekli Tümgeneral Muhammed Ali Dargham gözaltına alındı.
Suriye'de, eski rejimin üst düzey askeri yetkililerinden emekli Tümgeneral Muhammed Ali Dargham gözaltına alındı.
Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam kırsalında barışçıl gösterilerde sivillerin katliam emri veren ve 1982 Hama olayları sırasında bölük komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Muhammed Ali Dargham'ın yakalandığı duyuruldu.
Bakanlık, ön soruşturma ve ele geçirilen belgelere göre Dargham'ın, Şam kırsalındaki barışçıl gösteriler sırasında birliklerine sivillerin üzerine doğrudan ateş açılması yönünde emir verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, keyfi tutuklamalarla sonuçlanan baskınları bizzat yönettiği belirlenen eski tümgeneralin, ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası yaptırım listelerinde yer aldığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan Dargham hakkındaki dava dosyalarının belgelenme sürecinin sürdüğünü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından yetkili yargı makamlarına sevk edileceğini açıkladı.