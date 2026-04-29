Haberler

Suriye'de Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla bağlantılı üst düzey bir subay yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, 2013 yılında Doğu Guta'da düzenlenen kimyasal saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen Tümgeneral Adnan Abboud Halva'nın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Hattab, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıdan sorumlu önde gelen isimlerden biri olarak gösterilen Tümgeneral Halva'nın Terörle Mücadele İdaresi tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

2013 yılında başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırı, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açmış ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

