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Suriye İçişleri Bakanlığı, Esed rejiminin üst düzey iki ismini yakaladı

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Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejimin komutanlarından Süheyl Hasan'ın sağ kolu Gassan Assaf ile Banyas katliamı sorumlularından Sari Muayyed Makluf'un düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, düzenlediği operasyonla devrik rejiminin komutanlarından Süheyl Hasan'ın sağ kolu ve ofis müdürü Gassan Assaf'ı ve Banyas katliamı sorumlularından Sari Muayyed Makluf'u yakaladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kıdemli başçavuş rütbesiyle rejim istihbaratında görev yapan ve sivillere yönelik katliamlar nedeniyle aranan Assaf ile Banyas katliamı sorumlularından Makluf'un uzun süredir devam eden titiz bir fiziki ve teknik takibin ardından kıskıvrak yakalandığı duyuruldu.

Assaf'ın özellikle Halep'in batı kırsalında sivil halka yönelik gerçekleştirilen çok sayıda kanlı katliamda doğrudan parmağı olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Assaf'ın, bölgenin rejim güçlerinden temizlenmesinin ardından da gizli terör hücreleri kurmaya çalıştığı, halkı kışkırttığı ve kamu güvenliği ile devlet kurumlarını hedef alan bombalı saldırıların arkasındaki azmettirici olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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