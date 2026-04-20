Suriye'de devrik rejim unsurlarıyla çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisi öldü

Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesi kırsalında, devrik rejim unsurları ile çıkan çatışmada bir iç güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ceble ilçesine bağlı Babde köyünde güvenlik operasyonu gerçekleştirildiği sırada İçişleri Bakanlığına bağlı güçler ile devrik rejim unsurları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklar ise bölgede güvenlik operasyonlarının devam ettiğini ve İçişleri Bakanlığı tarafından bölgeye çok sayıda takviye güç sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
