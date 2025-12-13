Haberler

ABD ordusu: Suriye'de DEAŞ militanının saldırısında 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı öldü

Güncelleme:
ABD ordusu, Suriye'de gerçekleşen bir DEAŞ saldırısında 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıyı kınayan ABD Başkanı Trump, misilleme yapılacağını belirtti.

ABD ordusu, Suriye'de bir DEAŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu saldırıya ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, "13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetti, 3 asker ise yaralandı. Silahlı saldırgan, çıkan çatışmada öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin, bu kişilerin ailelerine haber verildikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Tom Barrack'tan kınama açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" vurguladı.

Barrack, "Suriye'nin merkezinde ABD-Suriye hükümeti ortak devriyesine yönelik yapılan korkakça terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. 3 cesur ABD askeri ve sivil personelin kaybını üzüntüyle karşılıyoruz ve saldırıda yaralanan Suriye askerlerinin bir an önce iyileşmesini diliyoruz. Suriyeli ortaklarımızla birlikte terörizmi yenme kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Misilleme yapacağız"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına yaptığı kısa değerlendirmede, Suriye'deki saldırının "bir DEAŞ saldırısı" olduğunu ifade etti.

Trump, "Suriye'de 3 büyük vatanseverin kaybının yasını tutuyoruz." diye konuştu.

DEAŞ'la mücadelede Suriye'nin de kendileriyle birlikte yan yana mücadele verdiğini vurgulayan Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da saldırıdan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

"Bu, bize ve Suriye'ye yönelik bir DEAŞ saldırısıydı ve çok çok üzücü." diyen Trump, misilleme yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya, "Evet, misilleme yapacağız." yanıtını verdi.

Trump, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise saldırıda 2 asker ve 1 sivil tercümanı kaybetmekten dolayı büyük üzüntü içinde olduklarını belirtti.

DEAŞ'ın saldırısının "hem ABD'ye hem de Suriye'ye karşı" olduğunu kaydeden Trump, saldırının Suriye yönetiminin tam kontrolü altında olmayan bir bölgede düzenlendiğine işaret etti.

Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu saldırıdan dolayı son derece öfkeli ve rahatsız." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Hegseth'ten açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'deki saldırıyı kınadı.

"Bu saldırıyı gerçekleştiren cani, bölgedeki müttefik kuvvetler tarafından öldürüldü." ifadesini kullanan Hegseth, ABD askerlerini hedef alan herkesin bunun karşılığını "acımasız şekilde" göreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
500

