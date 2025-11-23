Haberler

Suriye'de Cinayetlerin Ardından Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Güncelleme:
Suriye'nin Humus ilinde işlenen iki cinayetin ardından, yetkililer geçici sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın, akşam 17.00 ile sabah 05.00 arasında geçerli olacağı belirtilirken, cinayetler sonrası aşiret mensuplarının misilleme saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye'nin Humus ilinde işlenen iki cinayetin ardından TSİ 17.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'a göre, İç Güvenlik Komutanlığı, ilde bir erkek ve bir kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından "geçici sokağa çıkma yasağı" ilan etti.

Yasağın TSİ 17.00 ile 05.00 arasında geçerli olacağı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, Humus'un Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir aileden bir kadını öldürdü.

Cinayetin ardından kadının cenazesinin yakıldığı ve olay yerindeki duvara mezhepsel içerikli ifadelerin yazıldığı belirtildi.

Öldürülen adamın da aynı aşiretten olduğu kaydedildi.

Olayın ardından aşiret mensuplarının Humus kentindeki El-Basel Mahallesi'nde misilleme amacıyla saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Cinayetlere ilişkin yetkililerden ise açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
500
