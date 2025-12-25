Haberler

Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin Süveyda iline hava saldırısı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Süveyda ilinde, bilinmeyen bir savaş uçağı El-Kefr beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının, Ürdün'e ait olduğu düşünülüyor ve hedef alınan yerler arasında silah tüccarlarının depoları bulunuyor.

Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 senedir içerideydi, devlet bu gençlere iş bulsun

Tahliyeler başladı, ailelerin gözü kapıda: Oğlum 7 yıldır içeride...
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil

Yakında düğünleri vardı, ikisi de artık hayatta değil