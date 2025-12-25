Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin Süveyda iline hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin Süveyda ilinde, bilinmeyen bir savaş uçağı El-Kefr beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının, Ürdün'e ait olduğu düşünülüyor ve hedef alınan yerler arasında silah tüccarlarının depoları bulunuyor.
Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenledi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.
Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.