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Suriye'nin Halep ilinde düzenlenen saldırıda 2 asker öldü

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Suriye Savunma Bakanlığı, Halep-Münbiç otoyolunda kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep ile Münbiç arasındaki otoyolda düzenlenen saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin, Savunma Bakanlığının Medya ve İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Halep ile Münbiç arasındaki otoyolda askerlere yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 2 Suriye askerinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan
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