Suriye'nin Lazkiye kentinde sel sularına kapılan 3 kardeşten ikisi yaşamını yitirdi

Suriye'nin Lazkiye kırsalında etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani seller gerçekleşti. Sel sularına kapılan 3 kardeşten 2'sinin hayatını kaybettiği, birinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Suriye Sivil Savunma İdaresi, Lazkiye kırsalında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani sellerde 3 kardeşten ikisinin hayatını kaybettiği, birinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'nin Ayn İsa bölgesinde sel sularına kapılan ve ilk bilgilere göre kardeş oldukları belirtilen 3 çocuktan ikisinin yaşamını yitirdiği, birinin ise sağ kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarında 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Ekiplerin Lazkiye kırsalındaki el-Aseliye bölgesinde ani seller nedeniyle mahsur kalan siviller için yürüttüğü çalışmalarda kayıp 2 kişiyi aramayı da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vadinin derinliği, güçlü akıntı ve tehlikeli kayalıkların çalışmaları zorlaştırdığı aktarıldı.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki on gün boyunca yoğun yağış beklendiğine dair uyarılarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman da dün akşam, İdlib kentinde etkili olan şiddetli yağışların, yerinden edilmişlerin barındığı 10'dan fazla mülteci kampının sular altında kalmasına ve zarar görmesine yol açtığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
