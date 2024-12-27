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Suriye'de Alıkonulanların Ailelerinden Adalet Arayışı

Suriye'de Alıkonulanların Ailelerinden Adalet Arayışı
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Suriye'de çöken Baas rejimi güçlerince alıkonulan kişilerin yakınları, Şam'da düzenledikleri gösteride yıllardır haber alamadıkları yakınlarının akıbetini sordu. Aileler, 'Zalimlere hesap sorma zamanı geldi' diyerek adalet talep etti.

Suriye'de çöken Baas rejimi güçlerince alıkonulan kişilerin yakınları, başkent Şam'da tarihi Hicaz Tren Garı önünde bir araya gelerek yıllardır haber alamadıkları yakınlarının akıbetini öğrenmek için gösteri yaptı.

8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından boşaltılan hapishanelerde yakınlarının izinlerini bulamayan aileler, seslerini duyurmaya çalışıyor.

Aileler, Mart 2011'de başlayan iç savaşta alıkonulan yakınlarının akıbetini öğrenmek için Şam'daki tarihi Hicaz Tren Garı önünde bir araya geldi.

"Zalimlere hesap sorma zamanı geldi, affetmeyeceğiz" yazılı pankartı garın ön cephesine asan göstericiler, yıllardır haber alamadıkları aile fertlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride "Tutuklular nerede?, "Sevdiklerimizin cesetleri nerede?", "Zalimler hesap vermedikçe adalet sağlanmayacak", "Suriye için adalet ve barış", "Çocuklarımızın hakkını istiyoruz", "Tüm delillerin korunmasını istiyoruz" yazılı dövizler yer aldı.

"Yakınlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz"

Gösteriye katılan Selma Hımeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aileler olarak yakınlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Öldülerse de nereye defnedildiler? Nasıl öldüler? Bilmek istiyoruz." dedi.

Vefa Mustafa ise "Bizi burada ortak acımız buluşturdu. Çok sayıda aile yıllardır bekledikleri yakınlarına kavuşamadı. Rejimin çökmesiyle sevinç yaşadık fakat yakınlarımızı bulamadığımız için acı içindeyiz." diye konuştu.

Mustafa, yakınları hakkında tüm gerçekleri öğrenmek istediklerini belirterek "Biz yıllardır yakınlarımızı arıyoruz. Akıbetlerini öğrenmek istiyoruz, başvurmadığım makam kalmadı. Rejimin 'tutukluların dosyasına bakmayacağını' açıklamasından bile vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Selin Kasım da burada toplanan ailelerin yıllardır haber alamadıklarını, yakınlarının akıbetini öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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