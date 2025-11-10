Haberler

Suriye'de 567 Genel Güvenlik Personeli Mezun Oldu

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından Tartus ilinde düzenlenen mezuniyet töreninde, 567 genel güvenlik personeli eğitim programını başarıyla tamamlayarak belgelerini aldı. Dereceyle bitiren 3 kişiye onur plaketi verildi.

Suriye'de eğitimlerini tamamlayan 567 genel güvenlik personeli için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca Tartus ilinde düzenlenen törende, 3 aylık sürede "askeri donanım, zihinsel hazırlık, vatandaşlarla iletişim yöntemleri ve etik değerler"le ilgili eğitim programını tamamlayan personele belgeleri takdim edildi.

Eğitimi dereceyle tamamlayan 3 personel, İçişleri Bakanlığı tarafından onur plaketiyle ödüllendirildi.

Törene İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın yanı sıra, Lazkiye Valisi Muhammed Osman, Tartus Valisi Ahmed eş-Şami ve Hama Valisi Abdurrahman es-Sehyan katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
