Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD Başkanı Trump'a terör saldırısı için taziye mesajı

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Humus'ta Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesi üzerine Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi ve olayı kınadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Humus ili Tedmur ilçesinde Amerikan askerlerinin yaşamını yitirmesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, telgrafta Suriye'nin hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin söz konusu olayı kınadığı ve ülkede güvenlik, barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

13 Aralık'ta, Suriye'de tek başına hareket eden bir DEAŞ silahlı saldırganının düzenlediği pusu sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 asker ise yaralanmıştı.

