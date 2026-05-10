Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 2 bakan ve 4 vali ataması yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enformasyon ve Tarım Bakanlığına yeni atamalar yaptı. Ayrıca 4 yeni vali de göreve getirildi. Bu değişiklikler, Şara'nın 23 bakanla kurduğu ilk kabinenin ardından gerçekleşti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan kararnamelere göre, Enformasyon Bakanlığı görevine Hamza Mustafa'nın yerine Halit Zerzur, Tarım Bakanı Emced Bedr'in yerine ise Basel Süveydan getirildi.

Lazkiye Valiliğine Ahmed Ali Mustafa, Kuneytra Valiliğine İlyas Seyyid Ahmed, Deyrizor Valiliğine Ziyad Fevvaz el-Ayeş ve Humus Valiliğine Murhaf Halid Nasan atandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine Abdurrahman el-Ama getirildi.

Suriye'de Cumhurbaşkanı Şara'nın ilk kabinesi 23 bakanla 30 Mart 2025 tarihinde açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
