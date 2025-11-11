Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Ziyareti

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'de Kongre üyeleriyle görüşerek Beyaz Saray önünde Suriyelilere selam verdi ve Fox News'e röportaj yaptı. Şara, Washington'daki temasları sırasında önemli isimlerle bir araya geldi.

Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesi ABD'de çeşitli temaslarda bulundu.

Ahmed Şara, ilk Washington ziyaretinde, ABD Kongresinin önemli isimlerinden Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast ile görüştü.

Şara ile Mast'ın yan yana poz verdiği kare, ilk olarak Suriyeli insan hakları savunucusu Jasmine Naamou tarafından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyeleri Joe Wilson ve Marlin Stutzman'la da bir araya geldi.

Wilson görüşmeye dair kareyi sosyal medya platformundan paylaşarak, "Özgür, birlik olmuş, müreffeh bir Suriye soğuk savaşın bitişinden bu yana en büyük fırsat. Suriye'ye bir şans vermeliyiz ve Sezar Yasası yaptırımlarını tamamen kaldırmalıyız." ifadesini kullandı.

Görüşme sonrası mülakat

Öte yandan Şara, görüşme sonrası kendini Beyaz Saray önünde bekleyen ve kendisine destek veren Suriyelilerin yanına giderek onlarla selamlaştı.

Şara, Fox News'e de röportaj verdi. Söz konusu röportajın ilerleyen saatlerde yayınlanması bekleniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri" oldu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Haberler.com
500
title
