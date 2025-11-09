Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ABD'ye Ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, COP30 İklim Zirvesi sonrası resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye geçti. 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye ulaştığı bildirildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, 6 Kasım tarihinde Brezilya'da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi'ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.
Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel