Suriye Büyükelçiliği Londra'da Yeniden Açıldı
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esan eş-Şeybani, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Londra'daki Suriye Büyükelçiliği'nin yeniden açıldığını duyurdu. Şeybani, "Esad rejiminin kimyasal silahlarının yol açtığı yıllardır süren izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğimizi yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor" dedi.
Kaynak: ANKA / Güncel