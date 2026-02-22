Suriye'de Sdg ile Ordu Arasında Entegrasyon Görüşmesi

(ŞAM) - Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın Şam'da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetiyle görüştüğünü açıkladı. Görüşmede, SDF unsurlarının Suriye Arap Ordusu bünyesine entegrasyonunun ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, SDF güçlerinin Suriye Arap Ordusu tümenleri içerisindeki çeşitli tugaylara entegrasyonuna yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Tarafların ayrıca askeri konuşlandırma planları ile idari düzenlemelere ilişkin bir dizi başlığı değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA