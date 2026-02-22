Haberler

Suriye'de Sdg ile Ordu Arasında Entegrasyon Görüşmesi

Güncelleme:
(ŞAM) - Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın Şam'da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) heyetiyle görüştüğünü açıkladı. Görüşmede, SDF unsurlarının Suriye Arap Ordusu bünyesine entegrasyonunun ele alındığı bildirildi.

Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali el-Naasan'ın başkent Şam'daki makamında SDG'den bir heyeti kabul ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, SDF güçlerinin Suriye Arap Ordusu tümenleri içerisindeki çeşitli tugaylara entegrasyonuna yönelik atılacak adımlar masaya yatırıldı. Tarafların ayrıca askeri konuşlandırma planları ile idari düzenlemelere ilişkin bir dizi başlığı değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
